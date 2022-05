Freilaufender Hund greift Passanten an

Lampertheim. Drei Personen sind von einem freilaufenden Hund in Lampertheim am Donnerstag verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, meldeten Zeugen den alleine im Stadtpark laufenden Dobermann. Eine 18-Jährige wurde unter anderem in die Hand gebissen und zwei weitere Passanten trugen Kratzspuren davon. Die Polizei konnte den Hund einfangen und anbinden. Das Tier war vermutlich aus einem Anwesen der Nachbarschaft ausgebüxt. Gegen den Halter, der seinen Vierbeiner abholte, wurde Anzeige erstattet.

