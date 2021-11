Freilaufende Hunde greifen Spaziergängerin und Hund an

Reilingen. Bei ihrem Spaziergang mit ihrem Hund im Reilinger Jargeauring ist eine 59-Jährige von zwei Hunden angegriffen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Frau am Samstag, 23. Oktober, gegen 9 Uhr mit ihrem Hund unterwegs, als zwei fremde Hunde ohne Leine angelaufen kamen und zunächst den Hund der 59-jährigen Frau mit Bissen attackierten. Beim Versuch, die Hunde zu trennen verletzte sich die Frau leicht an der Hand. Ihr Hund wurde durch den Angriff nicht weiter verletzt. Die fremden Hunde rannten im Anschluss Richtung Festplatz zurück. Der Hundehalter ist bisher nicht bekannt.

Bei den fremden Hunden soll es sich um einen Sharpei-Mischling und einen Husky gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können oder der Hundehalter selbst, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter 06205/2860-0 telefonisch zu melden.