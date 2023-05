Freier Eintritt für ehrenamtliche Feuerwehrleute in Schlösser

Rhein-Neckar. Ehrenamtliche Feuerwehrleute haben ab sofort bis zum 30. Juni freien Eintritt in ausgewählten Monumenten der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. In der Metropolregion gehören dazu das Schloss in Heidelberg und der Schlossgarten (ohne Schloss) in Schwetzingen. Die Aktion im Rahmen des Themenjahres „Feuer und Wasser. Die Macht der Elemente in Schlössern, Gärten und Klöstern“ soll ein besonderes Dankeschön für ehrenamtlichen Einsatz sein, schreiben die Staatlichen Schlösser und Gärten in einer Pressemitteilung.

„Mit unserer Aktion ‚Danke an alle Feuerwehrleute’ möchten wir die Einsatzbereitschaft würdigen, die viele Menschen bei der Feuerwehr jeden Tag zeigen, um andere zu schützen und zu retten“, erklärt Patricia Alberth, Geschäftsführerin der öffentlichen Anstalt. Über das Angebot freute sich laut Mitteilung auch der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg Frank Knödler. Im Südwesten engagieren sich rund 183 000 Personen in der Feuerwehr. 97 Prozent der Feuerwehrangehörigen seien rein ehrenamtlich tätig.