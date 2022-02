Freie Fahrt am Wochenende zwischen Leimen und Heidelberg

Leimen. Am Wochenende 26./27. Februar darf man kostenlos zwischen Leimen und Heidelberg mit den Straßenbahnen 23 und 24 fahren: Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) feiert mit dem Aktionswochenende den Abschluss der Großbaustelle im Zentrum der Kreisstadt Leimen. Seit Montag, 21. Februar, fahren die Straßenbahnen wieder bis zur Endhaltestelle Leimen Friedhof durch. Fast zwei Jahre waren Bereiche der Römerstraße und Nußlocher Straße gesperrt. Nun sind die Bauarbeiten, die nicht nur Gleise und Straßenbelag, sondern auch Leitungsmasten und im Untergrund Wasser- und Abwasserrohre umfassten, zwei Wochen vorzeitig beendet. Der Kostenrahmen sei ebenfalls eingehalten worden, freuten sich Vertreter der RNV gemeinsam mit Oberbürgermeister Hans D. Reinhard und Staatssekretärin Elke Zimmer am Donnerstagvormittag bei der offiziellen Übergabe.

Kein Ticket ist nötig, wenn man am Samstag oder Sonntag mit den Linien 23 oder 24 zwischen Leimen Friedhof und dem Heidelberger Bismarckplatz beziehungsweise dem Heidelberger Hauptbahnhof unterwegs ist. "Ein Geschenk an die Leimener", betont Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der RNV.