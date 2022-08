Frauencafé öffnet wieder - Treffpunkt: Alle Nationalitäten können sich austauschen

Viernheim. Das Internationale Frauencafé (IFC) öffnet am Montag, 29. August, ab 15 Uhr wieder seine Pforten und lädt alle Interessierten in den Museumsgarten, Eingang Berliner Ring 28, ein. Das Ziel des IFC ist es, Frauen aller Nationalitäten zusammenzuführen. Der Kontakt zwischen den Kulturen baut Vorurteile ab und soll ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit setzen und die Integration fördern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Form von offenen Treffs für alle Frauen will das IFC in vertrauensvoller Atmosphäre die Möglichkeit zu zwanglosem Austausch, gegenseitigem Kennenlernen und gemeinsamer Interessenfindung geben, Kontakte knüpfen, vertiefen und Geselligkeit erleben. Dies beispielsweise durch Kulturangebote aus aller „Frauen Länder“, durch Informationen oder einfach durch offene Gespräche. Wie immer wird es Kaffee und Kuchen geben.

Um vorherige Anmeldung per E-Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de oder telefonisch unter der Nummer 06204/98 83 64 wird gebeten