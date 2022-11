Edenkoben. Bei einer Auseinandersetzung hat eine Frau am Sonntagabend in Edenkoben ihren Partner gewürgt. Wie die Polizei mitteilte, einigten sich die beiden 20-Jährigen auf getrennte Wege. Der Mann wollte seine Sachen packen und ausziehen. Dabei kam es zu Streitigkeiten, in dessen Verlauf die Frau ihren Ex-Partner würgte und zur Seite stieß. Die Polizei schlichtete den Streit und ermittelt wegen Körperverletzung.

