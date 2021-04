Landau. Am Ostersonntag hat eine Frau ein Kaninchen ins Dromedargehege des Landauer Zoos geworfen. Wie die Polizei mitteilt, wurde diese durch umfangreiche Ermittlungsarbeit und das mediale Interesse nun gefunden. Die weiteren Ermittlungen dauern an, so die Beamten.

AdUnit urban-intext1

Dem Kaninchen der Rasse „Deutscher Riese“ war der Wurf über vier oder fünf Meter schlecht bekommen, wie der verständigte Zoodirektor feststellte. Durch den Aufprall hatte das Tier eine blutende Wunde am Schwanz. Es wird auch weiterhin medizinisch von einem Tierarzt versorgt. Das Kaninchen befindet sich jedoch auf dem Weg der Besserung.

Wie die Polizei informiert, kann ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe belegt werden.