Limburgerhof. Bei einem Verkehrsunfall in Limburgerhof ist am Donnerstag eine Frau schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr eine 49-jährige Autofahrerin die Speyerer Straße in Fahrtrichtung Schifferstadter Straße, als eine 84-jährige Fußgängerin von die Fahrbahn von rechts betrat. Die 84-Jährige wurde trotz Vollbremsung von dem Fahrzeug erfasst, wodurch sie stürzte und sich das Bein brach. Die Frau wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

