Malschenberg. Eine Frau ist in Malschenberg in der Rosenstraße am Mittwoch gegen 9.40 Uhr von ihrem eigenen Auto mitgeschleift worden. Sie wurde dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Nachdem die Frau das Auto abgestellt hatte rollte es aus noch ungeklärter Ursache los und zog sie mit sich. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Frau wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht.