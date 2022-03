Frau wird beim Spazieren von Hund gebissen und verletzt

Schifferstadt. Eine 52-jährige Frau ist am Dienstagmittag in Schifferstadt beim Spazieren von einem Hund gebissen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei spazierte die Frau auf einem Feldweg parallel zur Mutterstadter Straße entlang, als ein nicht angeleinter Schäferhund der Frau in das Bein gebissen haben soll. Die beiden etwa 60-jährigen Hundehalter sollen die 52-Jährige angesprochen haben, bevor sie die Örtlichkeiten verließen. Bei ihnen soll es sich um eine Frau und einen etwa 1,85 Meter großen Mann handeln. Der Mann soll seine Haare zu einem Zopf gebunden haben. Gegen beide wird nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer bei der Polizei zu melden.

