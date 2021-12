Frau wird auf Zebrastreifen von Lkw angefahren - Verursacher flüchtig

Worms. Eine Frau ist am Freitag in Worms von einem Lastwagen angefahren und dabei leicht verletzt worden. Der Fahrer des 7,5-Tonners fuhr nach dem Unfall ohne anzuhalten weiter und flüchtete, teilte die Polizei mit. Die 33 Jahre alte Geschädigte hatte zum Unfallzeitpunkt gegen 7.45 Uhr einen Zebrastreifen im Willy-Brandt-Ring in Richtung Andreastor überquert. Der LKW kam aus Richtung Schönauer Straße und touchierte die Fußgängerin. Sie stürzte auf die Straße. Mit Verletzungen wurde sie in eine Klinik gebracht.

Der unbekannte Fahrer sei mit dem Lkw in Richtung Neusatz davongefahren, berichtete die Polizei weiter. Der Lastwagen habe eine weiße verdreckte Plane gehabt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06241/852-0 entgegen.