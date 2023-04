Frau von Ladendieb in Frankenthal mit Reizgas angegriffen

Frankenthal. Eine Verkäuferin aus Frankenthal ist am Mittwochvormittag von einem Ladendieb mit Reizgas angegriffen worden. Der bislang unbekannte Täter betrat das Geschäft in der Speyrer Straße in Höhe der Hausnummer 28 gegen 09.50 Uhr, teilte die Polizei mit. Er entwendete Männer-Parfüms im Wert von etwa 180 Euro. Als die Verkäuferin den verdächtigen Mann ansprach, sprühte er ihr unmittelbar Reizgas ins Gesicht und flüchtete. Die Frau erlitt Atemwegsreizungen.

Der Mann soll mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze über dem Kopf und einer schwarzen Mund-Nasen-Bedeckung bekleidet gewesen sein und einen schwarzen Rucksack mit sich geführt haben. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06233/313-0 oder per E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden.