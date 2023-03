Frau von Ex-Mann in Ludwigshafen bedroht

Ludwigshafen. Eine Frau ist am Sonntag von ihrem Ex-Mann in Ludwigshafen bedroht worden. Wie die Polizei mitteilte, gab sie bei der Polizei an, dass es zuvor zu einem Streit mit ihrem Ex-Mann kam. Während des Streitgesprächs bedrohte der Mann seine Ex und weigerte sich anschließend, die Wohnung zu verlassen. Eingesetzte Polizeikräfte konnten den 30-Jährigen vor Ort zwar zunächst nicht mehr antreffen. Als er jedoch später bei der Polizeidienststelle erschien, konnten sie ihm ein Verbot der Kontaktaufnahme zu seiner Ex-Frau aussprechen. Damit soll weiteren Auseinandersetzungen in verbaler oder gar körperlicher Form vorgebeugt werden. Zur weiteren Beratung und Betreuung der Frau wurde die Interventionsstelle Ludwigshafen informiert.

