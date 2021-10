Frau verfolgt unter Alkohol und Drogen stehenden Unfallverursacher

Grünstadt. Nach einem Verkehrsunfall in Grünstadt-Asselheim hat eine 46-Jährige den unter Alkohol und Drogen stehenden Unfallverursacher verfolgt. Ein 29-Jähriger Pritschenfahrer nahm zuvor der Frau die Vorfahrt und rammte sie, sodass sie auf einer Verkehrsinsel gegen ein Schild geschleudert wurde. Dabei wurde sie leicht verletzt. Als die jedoch merkte, dass der Pritschenwagen flüchtete, nahm sie mit ihrem stark beschädigten Auto die Verfolgung auf. Der 29-Jährige gefährdete auf seiner Flucht nach Polizeiangaben mehrere Verkehrsteilnehmer und fuhr über eine rote Ampel. Als die Polizei in letztendlich anhalten konnte, stellte sich heraus, dass der Fahrer mit 2,8 Promille alkoholisiert war und vermutlich unter Kokaineinfluss stand, da die Beamten Kokain bei ihm fanden. Zudem verhielt sich sein Beifahrer derart aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen werden musste.

