Frau und Kleinkind bei Verkehrsunfall verletzt

Walldorf. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Walldorf sind eine Frau und ein Kind verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 41-jährige Autofahrerin von der Haydnstraße nach links in die Beethovenstraße abbiegen. Dabei übersah sie eine 55-Jährige Fußgängerin, die die Straße mit einem 1-jährigen Kind in einem Kinderwagen überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden, während der Kinderwagen weg rollte und umkippte. Beide verletzten sich leicht. An dem Fahrzeug der 41-Jährigen entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

