Frau und fünfjähriges Kind vor häuslicher Gewalt gerettet

Ludwigshafen. Die Polizei ist am Mittwoch bei einem Fall von häuslicher Gewalt in Ludwigshafen im Einsatz gewesen. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie wegen Hilfeschreien aus einer Wohnung in der Pielachtalstraße alarmiert. Vor Ort öffnete ein betrunkener 47-Jähriger die Tür und reagierte umgehend aggressiv gegenüber den Beamten, die er nicht in die Wohnung lassen wollte.

Er leistete erheblichen Widerstand als er gefesselt wurde, sodass zwei Polizisten leicht verletzt wurden. Seine 39-jährige Lebensgefährtin und ihr gemeinsames fünfjähriges Kind konnten die Wohnung unversehrt verlassen. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 1,83 Promille bei dem 47-Jährigen nach. Er wurde der Wohnung verwiesen und sieht einer Strafanzeige entgegen.