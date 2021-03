Kandel. Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der A 65 zwischen den Anschlussstellen Wörth-Dorschberg und Kandel-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen tödlich verunglückt. Wie die Polizei vermeldete, kam die 50-Jährige aus dem Landkreis Germersheim auf gerader Strecke mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

AdUnit urban-intext1

Die Bundesautobahn musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauern laut Polizei noch an, der Verkehr in Fahrtrichtung Ludwigshafen wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. In die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet.