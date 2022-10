Frau sichert Auto nicht - Pkw rollt in Lampertheim von Rampe in den Rhein und geht unter

Lampertheim. Ein unbesetztes Auto ist in Lampertheim von einer Rampe in den Rhein gerollt. Eine Frau hatte das Fahrzeug dort am Freitag abgestellt, ohne es gegen Wegrollen zu sichern, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Auto rollte demnach die abschüssige Rampe hinunter und versank schließlich im Fluss.

Alle Versuche, es noch aufzuhalten, seien vergeblich gewesen, berichteten die Beamten. Gegen 22.30 Uhr konnte es etwa zwei Meter vom Ufer entfernt und außerhalb der Fahrrinne geortet werden. Es soll in den kommenden Tagen geborgen werden.