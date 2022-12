Frau schlägt Paketzusteller

Tumultartige Szenen müssen sich am Mittwochmittag in der Leuschnerstraße in Ludwigshafen abgespielt haben: Eine 46 Jahre alte Anwohnerin geriet dort mit einem 48 Jahre alten Paketzusteller in Streit. Wie die Polizei mitteilt, schlug die Frau dem Mann mehrfach ins Gesicht und drohte ihm.

Als die herbeigerufenen Polizeibeamten eintrafen, hatte die Frau mittlerweile Unterstützung von ihrem 21 Jahre alten Sohn erhalten. Beide reagierten sofort aggressiv auf die Polizisten und wollten in das Mehrfamilienhaus flüchten. Kurz darauf erschien noch ein weiterer, 26-jähriger Sohn der Frau. Mutter und Söhne schrien und weigerten sich vehement, ihre Ausweise vorzuzeigen.

Der 26-Jährige holte mit der Faust aus, um eine 24-jährige Polizistin zu schlagen, verfehlte diese aber. Die beiden Männer wurden von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt. Weil sie sich aber heftig wehrten, mussten die Polizisten Pfefferspray einsetzen.

Taschenmesser sichergestellt

Da sich die beiden Männer danach weiterhin weigerten, ihre Personalien anzugeben, durchsuchten die Polizisten sie nach ihren Ausweispapieren. Dabei beleidigten die beiden Söhne die Einsatzkräfte mit den übelsten Schimpfwörtern, teilt die Polizei mit. In der Hosentasche des 26-Jährigen wurde bei der Durchsuchung ein Taschenmesser gefunden und sichergestellt.

Währenddessen filmte ein 38-Jähriger den Polizeieinsatz mit seinem Handy und rief dabei mehrfach, dass er das Video bereits verschickt habe. Gegen ihn wird deshalb ermittelt und geprüft, ob sein Verhalten strafbar ist. Das Handy wurde als Beweismittel beschlagnahmt.

Der Paketzusteller wurde bei dem Streit leicht verletzt und stand unter Schock. Der 26-jährige Sohn wurde leicht im Gesicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Die anderen Personen blieben unverletzt.

Warum es zu dem Streit zwischen dem Paketzusteller und der Frau gekommen war, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Im Einsatz in der Leuschnerstraße waren acht Streifenwagen und ein Diensthundeführer. Die Polizeikräfte blieben alle unverletzt. mek/pol