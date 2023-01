Annweiler. In Annweiler ist der Bahnverkehr am Mittwochnachmittag kurzzeitig gestoppt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde dieser gegen 17.45 Uhr gestoppt, da eine Frau im Bereich der Gleise liegend gemeldet wurde. Die Frau konnte durch die Polizei in der Nähe der Gleise sitzend festgestellt werden. Aufgrund medizinischen Bedarfs wurde sie einem Arzt vorgestellt.

