Worms. Eine Frau ist in Worms von dem Balkon ihrer brennenden Wohnung im dritten Stock gesprungen und dabei schwer verletzt worden. In ihrer Wohnung war am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Brandursache sei unklar. Die 34 Jahre alte Frau wurde von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben, so der Polizeisprecher.

