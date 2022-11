Frau in Speyer erstochen: Vorläufiges Obduktionsergebnis liegt vor

Speyer. Nach der tödlichen Messerattacke am vergangenen Freitag in Speyer ist das Opfer am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz obduziert worden. Das vorläufige Ergebnis der Obduktion ergab nach Angaben der Staatsanwaltschaft als Todesursache ein Verbluten aufgrund zahlreicher Schnitt- und Stichverletzungen gegen Kopf, Hals, Brust und Arme.

Der 22-jährige Verdächtige und die 23 Jahre alte Frau waren ein Paar. Sie lebten in Rumänien und waren nach Speyer gereist, um auf dem Weihnachtsmarkt zu arbeiten. In der dortigen gemeinsamen Wohnung war die Frau am Freitagnachmittag erstochen worden. Der 22-Jährige ließ sich vor Ort widerstandslos festnehmen, er wurde mit schwere Schnitt- und Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Samstag erließ ein Richter einen Haftbefehl gegen ihn.