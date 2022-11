Frau in Schwetzingen zu Boden gestoßen und bestohlen - Zeugen gesucht

Schwetzingen. Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag in Schwetzingen eine Frau zu Boden gestoßen, um ihre Handtasche zu klauen. Sie war gegen 15.15 Uhr an der Fußgängerampel der Kreuzung der Bismarckstraße und der Friedrichstraße mit ihrem Fahrrad gestanden, als sie durch den Stoß stürzte und sich verletzte, teilt die Polizei mit. Der Mann ergriff ihre Handtasche und flüchtete auf einem mitgeführten Fahrrad in Richtung Karlsruher Straße, wobei er letztlich Bargeld entnahm und die Tasche wieder wegwarf. Ein Passant hatte die Tasche kurze Zeit später aufgefunden und die Polizei verständigt.

Der Täter soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er soll dunkle Kleidung mit einer Kapuze sowie eine blaue medizinische Maske getragen haben. Zeugen, die den Überfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06202/288-0 zu melden.