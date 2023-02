Frau fährt gegen Schild und muss von Feuerwehr aus deformierten Auto befreit werden

Mörstadt. Eine Frau ist am Samstag gegen einen Wegweiser bei Mörstadt gefahren und hat sich dabei in ihrem Auto eingeklemmt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau alleine am Unfall beteiligt. Die 74-Jährige fuhr mit ihrem Auto die K35 aus Richtung Pfeddersheim kommend in Richtung Mörstadt, als sie aus ungeklärter Ursache nach einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Wegweiser zusammenstieß.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls lösten die Airbags aus und das Auto deformierte sich stark. Die Feuerwehr musste daher die Fahrerin mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreien. Die Fahrerin wurde dem ersten Anschein nach bei dem Unfall nicht verletzt. Sie ging dennoch zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus. Beim Auto ist beim Aufprall ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Die Fahrbahn war für 45 Minuten voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Mörstadt, Monsheim und Offstein.