Frau fährt gegen Baum auf Verkehrsinsel in Speyer

Speyer. Eine Frau ist am Freitag in Speyer gegen einen Baum auf einer Verkehrsinsel gefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Fahrerin eines Hyundais kurz nach 16 Uhr die Franz-Kirrmeier-Straße aus Reffenthal nach Speyer. Vor der Einfahrt in den Kreisverkehr kam die 81-Jährige von der Fahrbahn ab. Die Gründe dafür sind unklar.

Zunächst überfuhr sie mit ihrem Auto die Verkehrsinsel des Kreisverkehrs und kollidierte anschließend mit dem daraufstehenden Baum. Beim Unfall beschädigte die Frau Verkehrsschilder und den Baum. Die Fahrerin blieb unverletzt. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.