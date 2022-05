Frau fährt betrunken Auto - über zwei Promille

Bad Dürkheim. Eine 25-jährige Frau wurde in der Nacht von Samstag in Bad Dürkheim bei einer Verkehrskontrolle kontrolliert. Wie die Polizei mitteilt, stellten die Einsatzkräfte bei der Kontrolle in der Mannheimer Straße gegen 4.30 Uhr bei der Frau Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab laut Polizei 2,61 Promille. Die Polizei entnahm der Autofahrerin aus Gönnheim eine Blutprobe und stellte ihren Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher. Die Frau erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

