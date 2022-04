Frau beleidigt Polizeibeamten via Notruf

Speyer. Eine 20-jährige Frau hat die Polizei via Notruf kontaktiert und den Polizeibeamten am anderen Ende beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, rief die Frau am Mittwochmorgen um 7:45 Uhr mehrfach bei der Notrufnummer an. Es war der Polizei schnell klar, dass die junge Frau keinen Notfall hatte: Sie schrie den Polizeibeamten an und wollte mitteilen, dass sie einen Termin beim Amtsgericht absagen wollte. Er erklärte der Anruferin, dass das Amtsgericht noch geschlossen sei und sie zu den Öffnungszeiten dort anrufen müsse. Die junge Frau zeigte sich darüber so verärgert, dass sie anfing die Polizeibeamten am Telefon mehrfach zu beleidigen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

