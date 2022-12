Frau bei Wohnhausbrand in Worms tödlich verletzt

Worms. Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Weedgasse in Worms wurde eine Frau am Donnerstagmorgen tödlich verletzt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen handelt es sich bei der tödlich verletzten Person um eine Bewohnerin, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs alleine im Haus befunden haben soll, teilte die Polizei mit. Brandermittler der Wormser Kriminalpolizei waren bereits vor Ort und haben erste Spuren gesichert sowie den Brandort beschlagnahmt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1