Frau bei Auffahrunfall auf B9 bei Speyer verletzt - 35.000 Euro Sachschaden

Speyer. Bei einem Auffahrunfall auf der B 9 bei Speyer ist am Dienstagmorgen eine junge Frau verletzt worden. Nach Angaben musste die 23-Jährige in Höhe der Anschlussstelle Speyer-West beim Auffahren auf die B 9 verkehrsbedingt stark abbremsen. Ein 54-jähriger Lastwagenfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, fuhr deshalb auf den Wagen der 23-Jährigen auf und schob diesen auf das Fahrzeug eines 47-Jährigen.

Im weiteren Verlauf kollidierte das Auto der 23-Jährigen mit der Leitplanke. Die junge Frau stieß während der Kollision mit dem Kopf gegen ihr Lenkrad und zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der 47-Jährige und der 54-Jährige blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf rund 35 000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn der B9 in Richtung Germersheim war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen 7.30 Uhr und 9.30 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.