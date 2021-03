  Frankenthal verschärft die Gangart

Frankenthal/Germersheim.. Alles auf Anfang - weil Frankenthal nun an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine 7-Tage-Inzidenz von über 100 aufweist, verschärft die pfälzische Stadt ihre Corona-Schutzmaßnahmen drastisch. Am Freitag lag der Wert bei 139,5, damit liegt Frankenthal landesweit auf Platz drei und weit über dem Landesdurchschnitt von 53,8.

Deshalb muss Frankenthal laut der 17. Corona-Bekämpfungsverordnung Maßnahmen ergreifen, um diese Zahl zu senken. Vor diesem Hintergrund erlässt die Verwaltung eine neue Allgemeinverfügung, die ab Samstag in Kraft tritt und alle seit 8. März geltenden Lockerungen in Einzelhandel, Gewerbe, Sport und Freizeit wieder zurücknimmt.

So müssen am Samstag die Geschäfte wieder schließen und zum Terminshopping zurückkehren. Gleiches gelte für Kosmetik-, Piercing- und Tattoostudios und ähnliche Betriebe. Bitter ist die Rolle rückwärts besonders für Fünft- und Sechstklässler, die nach einer Woche Wechselunterricht nun wieder daheim lernen müssen. Außerdem soll eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr dazu beitragen, die Werte nachhaltig zu senken. Die in der Innenstadt geltende Maskenpflicht bleibt in Kraft.

Die neue Allgemeinverfügung gilt laut Verwaltung vorerst bis einschließlich Freitag, 19. März. Eine Rücknahme der Einschränkungen sei laut Landesverordnung erst möglich, wenn der Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen stabil unter 100 sinkt. „Die erneuten Einschränkungen sind für uns alle ein Dämpfer, aber die Zahlen zwingen uns leider zum Handeln. Ich appelliere an alle Frankenthaler, die Kontakte zu beschränken, damit wir möglichst schnell wieder sinkende Werte erreichen“, betont Oberbürgermeister Martin Hebich.

Lockerungen in Germersheim

In Germersheim - das jüngst der Corona-Hotspot des Landes war - stehen die Zeichen dagegen auf Lockerung. Wegen gesunkener Corona-Inzidenzwerte - am Freitag lag die Inzidenz bei 93,8 - will die Kreisverwaltung Germersheim von Montag an die Ausgangsbeschränkung aufheben sowie Präsenz- und Wechselunterricht an Grundschulen und in den Klassen 1 bis 4 der Förderschulen starten. „Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern, die in den vergangenen zwei Wochen die Maßnahmen im Kreis mitgetragen haben. Allen ist es zu verdanken, dass wir sinkende Inzidenzwerte messen dürfen“, so Landrat Fritz Brechtel.

Da die hochansteckende und kursierende britische Variante des Coronavirus auch im Freien wesentlich schneller übertragen wird, bleibe es bei der verschärften Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen, Supermärkten und Bushaltestellen.