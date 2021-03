Frankenthal. Wegen der hohen Inzidenz von 133 verschärft das pfälzische Frankenthal ab Samstag die Corona-Schutzmaßnahmen. Die meisten Frankenthaler Schüler und Schülerinnen müssen ab Montag wieder von Zuhause aus lernen. Das hat der Krisenstab der Stadtverwaltung gemeinsam mit der zuständigen Aufsichtsbehörde ADD in Trier entschieden. Ausgenommen sind allerdings Grund- und Förderschulen. Dort dürfen die Kinder nach wie vor im Wechsel zur Schule gehen. Auch Schüler und Schülerinnen, die nicht verschiebbare Prüfungen absolvieren müssen, wie etwa Abiturprüfungen, sind ausgenommen. Wie viele Schulen auf ihren Hompages mitteilen, wird wieder eine Notbetreuung angeboten. Diese verschärfende Maßnahme soll vorraussichtlich erst einmal für eine Woche gelten.

AdUnit urban-intext1

Zudem ist eine neue Allgemeinverfügung in Arbeit, die - wie am Donnerstag von der Stadt angekündigt - eine Rückkehr zum Termin-Shopping bedeutet. Bereits am Samstag sind die Geschäfte nicht mehr für spontane Einkäufe geöffnet und auch die Bücherei schließt wieder. Ob eine nächtliche Ausgangssperre Teil der neuen Allgemeinverfügung ist, steht noch nicht fest. Am Donnerstag lag die 7-Tage-Inzidenz in Frankenthal bei 133,3 landesweit liegt sie bei 50,2.