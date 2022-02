Zwei Jugendliche auf einem Spielplatz mit einer mutmaßlichen Schusswaffe bedroht

Frankenthal. Am vergangenen Freitag haben drei bislang unbekannte Täter auf einem Spielplatz in der Fontanesiestraße in Frankenthal zwei Jugendliche mit einer mutmaßlichen Schusswaffe bedroht und sie zur Herausgabe eines Mobiltelefons und Bargeld gezwungen. Dies teilte die Polizei Frankenthal mit. Hierbei seien die Täter in der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr auf die beiden 14-und 17-jährigen Geschädigten zugegangen und zogen nach einer kurzen Ansprache die mutmaßliche Schusswaffe. Diese richteten die Unbekannten auf den 17-Jährigen. Einer der Täter forderte den 17-Jährigen auf, die Taschen zu leeren. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, wurde der 17-Jährige von einem anderen Täter ins Gesicht geschlagen. Zudem hielten die Täter dem Jugendlichen ein Messer an den Hals. Mit Bargeld in einer geringen zweistelligen Summe und dem Mobiltelefon des 17-Jährigen flüchteten die Unbekannten schließlich.

Aus Angst wandte sich der 17-jährige Geschädigte erst drei Tage später an die Polizeiinspektion Frankenthal. Die drei unbekannten Täter seien etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Zwei von ihnen trugen eine dunkle Winterjacke mit Fell im Nacken, einer von den beiden hatte einen dunklen Vollbart. Der dritte Täter trug eine hellbraune Winterjacke mit Fell im Nacken und hatte ebenfalls einen dunklen Vollbart. Alle Täter sprachen mit einem südländischen Akzent.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 zu wenden.