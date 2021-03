Frankenthal/Germersheim. Die Freude über die geöffneten Geschäfte in der Fußgängerzone nach dem langen Lockdown könnte in Frankenthal von kurzer Dauer sein. Während die Stadtverwaltung am Mittwochmorgen weitere Lockerungen ankündigt, macht die Veröffentlichung der Statistik zum Infektionsgeschehen die Stadt mittags mit 25 Neuinfektionen auf einen Schlag zum Hotspot. Zunächst öffnet die Bücherei am Donnerstag dennoch wie vorgesehen und auch die Besuchsregeln in den Heimen werden gelockert.

Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 114,8 löst Frankenthal damit den Landkreis Germersheim an der Spitze der höchsten Inzidenzen in Rheinland-Pfalz ab. In dem südpfälzischen Kreis fällt der Wert am Mittwoch mit 86,8 erstmals wieder unter die wichtige Schwelle von 100. Am Donnerstag liegen die Inzidenzen in Frankenthal bei 133,3, im Kreis Germersheim bei 91,5. Landesweit liegt dieser Wert derzeit bei 50,2.

„In der vergangenen Woche hatte sich die Inzidenz um die 50 eingependelt. Tatsächlich lässt sich dieser plötzliche Sprung nicht einem Corona-Ausbruch in einer Einrichtung oder einem Betrieb zuordnen“, erklärt Stadtsprecherin Lisa Randisi. Zwar stammten sieben Infizierte aus drei Familien, aber das restliche Infektionsgeschehen sei diffus. „Die Fälle verteilen sich auf das komplette Stadtgebiet.“ Nun werde man eine akribische Nachverfolgung betreiben, um die Infektionswege nachzuzeichnen.

Erstaunliche Ergebnisse

Im Landkreis Germersheim hat dies zu sehr interessanten Ergebnissen geführt, die mit etlichen Regelverstößen einhergehen. „Es gibt zahlreiche Hinweise, dass Infektionen vor oder in Schnellimbissen, bei Lieferdiensten oder auch in und vor allen Dingen vor Supermärkten erfolgt sind. Ein kurzes Gespräch mit Bekannten vor dem Supermarkt, ohne Maske und ohne Mindestabstand kann schon genügen, um sich zu infizieren. Insbesondere bei der hochansteckenden britischen Variante“, betont Landrat Fritz Brechtel.

Die Kreisverwaltung appelliert daher an die Menschen im Landkreis, die Einhaltung der Mindestabstände und der Maskenpflicht unbedingt zu beachten. Insbesondere die Bereiche vor Supermärkten, beim Straßenverkauf oder an vielen öffentlichen Plätzen wie Haltestellen innerhalb des Landkreises seien mit einer Maskenpflicht versehen.

Sollte sich die Inzidenz in Frankenthal auch am Freitag jenseits der 100 bewegen, „müssen wir die Lockerungen wieder zurücknehmen“, sagt Randisi. Für den Einzelhandel bedeute dies eine Rückkehr zum Terminshopping. Auch eine Allgemeinverfügung mit nächtlicher Ausgangssperre werde diskutiert. Im Hinblick auf Schulen und Kitas bedürfe es einer detaillierten Absprache mit dem Land. Die Kindergärten sollten eigentlich am Montag in den Regelbetrieb zurückkehren.