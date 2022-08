Frankenthal: Franz Eberhofer schmeckt auch Pfälzer Schorle

In Wolfis Kneipe in Niederkaltenkirchen trinken sie gewöhnlich bayrisches Bier. Auf der Bühne in der Frankenthaler Erkenbertruine bekommen sie dagegen einen echten Pfälzer Schorle kredenzt. Drei Schluck später ruft Sebastian Bezzel in die begeisterte Menge: „So an Schorle kammer aa saufn“. 1000 Fans feiern die Stars der Eberhofer-Filmserie am Vorabend des Filmstarts wie Popstars.

...