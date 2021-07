Forstamt warnt vor unpassierbaren Wegen im Pfälzerwald

Bad Dürkheim. Weggespülte Wege und abgesackte Böschungen: In den Wäldern des Forstamtes Bad Dürkheim hat der Starkregen Ende Juni beträchtliche Schäden angerichtet. Wie das Forstamt mitteilte, seien im Laufe von nur sechs Stunden am 24., 28. und 29. Juni rund 45 Prozent eines normalen Gesamtjahres-Niederschlages gefallen. In der Folge haben wahre Sturzbäche Wege aus- und weggespült. Böschungen sind abgesackt, es gab Hangrutsche. Waldbesucher sollten vorsichtig sein, da es Ausspülungen und Rinnen auf vielen Wegen gibt, die zu Stolperfallen werden können, hieß es. Derzeit überprüfen die Förster die Wege – besonders geschädigte werden gesperrt. Ebenfalls stark betroffen sind die Gemeindewälder im Revier Wallberg (Wachenheim, Deidesheim). Die K 15 durchs Gimmeldinger Tal ist voll gesperrt. her (Bild: Forstamt)

