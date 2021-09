Spaziergänger und Anwohner am Rande des Naturschutzgebiet Backofen-Riedwiesen zwischen Brühl und Mannheim-Rheinau haben die Säckchen in Tarnmuster längst entdeckt, die an mehreren Lampe hängen. Das sind Es handelt sich um Insektenfallen. Diese sind die Basis eines Forschungsprojektes, das den Einfluss von Straßenlaternen auf das Insektensterben untersucht.

Das Artensterben und seine

...