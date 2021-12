Forscher lüften Geheimnisse

Worms. Archäologen haben bei Grabungsarbeiten im Wormser Synagogengarten Belege für die frühere Bebauung des Synagogenbezirks gefunden. Der heute frei stehende Eingang zum mittelalterlichen jüdischen Ritualbad sei zum Zeitpunkt seines Baus in der Zeit um 1200 von Häusern umgeben gewesen, berichtete Grabungsleiter Holger Grewe am Dienstag. Dies würden Überreste freigelegter Mauern und eines Ofens belegen. Anhand der Funde sei nun auch gesichert, dass die mittelalterliche Wormser Synagoge und ihre Mikwe tatsächlich so alt seien wie bislang angenommen.

Sie stammten somit aus der Blütezeit der jüdischen Schum-Gemeinden Mainz, Worms und Speyer, deren wenige erhaltene Zeugnisse von der Unesco im Sommer als Weltkulturerbe ernannt worden waren. Die einstige Existenz einer an das Wormser Ritualbad angrenzenden Bebauung war bisher nicht bekannt. „Das hier ist ein Hotspot der Geschichte“, sagte der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU).

Mikwe-Sanierung dauert länger

Grabungen auf dem Welterbegelände waren notwendig geworden, weil die von Wasserschäden betroffene Mikwe saniert werden muss. Dazu war ursprünglich geplant, das Deckengewölbe des unterirdischen Ritualbades von oben zu isolieren. „Die geplante Abdichtung kann nicht mehr gebaut werden“, sagte Grewe. Es seien neue Planungsarbeiten nötig, die die Dauer der Sanierung verlängern werde. Mindestens fünf Jahre müssen nach Angaben der verantwortlichen Fachleute dafür noch veranschlagt werden.

Parallel zu den Arbeiten an der seit 2016 für Besucher geschlossene Mikwe hatte im Frühjahr 2021 auch die Sanierung der nach dem Krieg wiederaufgebauten Wormser Synagoge begonnen, in deren Mauerwerk sich größere Risse gebildet hatten. Auch zur Vorbereitung dieser Arbeiten soll es archäologische Grabungen auf dem Gelände geben.

