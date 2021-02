Rhein-Neckar. Ordnungsämter und Polizei haben am Donnerstag in der Pfalz beim dritten landesweiten Corona-Kontrolltag die Einhaltung der neuen Regeln überprüft. Der Fokus lag auf den Städten Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer, Worms sowie dem Rhein-Pfalz-Kreis, wie das Innenministerium mitteilte. Dort waren die Inzidenzwerte zuletzt hoch. Noch gelten dort nächtliche Ausgangssperren.

AdUnit urban-intext1

Kontrolliert wurde etwa die Einhaltung der neuen Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer dagegen verstößt, muss ein Bußgeld zahlen. Die Höhe liegt laut Innenministerium in der Regel bei 50 Euro. In mehreren Städten war bereits an den Tagen zuvor kontrolliert worden, etwa in Mainz, Landau und Ludwigshafen. So wurden in Landau zunächst Verwarnungen ausgesprochen, seit Mittwoch wird bei Verstößen das Bußgeld von 50 Euro verhängt. lrs