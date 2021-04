Worms. Am Montagabend hat ein Autofahrer versucht, vor der Polizei in Worms zu fliehen. Wie die Beamten mitteilen, überfuhr dieser hierbei mehrfach rote Ampeln, fuhr auf die Gegenfahrbahn und entgegen der Fahrtrichtung auch in einen Kreisverkehr. Der Mann habe sich so der Kontrolle durch die Polizei entziehen wollen, nachdem er über eine rot zeigende Ampel an der Kreuzung Petrus-Dorn-Straße/B9 gefahren war. Seine Flucht führte ihn über die B9 und das angrenzende Industriegebiet. „Glücklicherweise war zu dem Zeitpunkt so gut wie kein Verkehr, sodass niemand gefährdet wurde“, zeigen sich die Beamten erleichtert. Eine Kontrolle auf Betäubungsmittel war positiv. Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos wurden weitere Drogen gefunden. Gegen den Mann wurde Anzeige gestellt. Seinen Heimweg musste er zu Fuß antreten.

