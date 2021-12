Flucht vor der Polizei endet mit Unfall und 20.000 Euro Schaden

Frankenthal. Bei dem Versuch vor der Polizei zu flüchten hat ein Mann in Frankenthal am Samstagabend einen Unfall verursacht, bei dem ein Sachschaden von 20.000 Euro entstanden ist. Nach Angaben der Polizei wendete der Autofahrer zuvor vor einer polizeilichen Kontrollstelle, um sich der Kontrolle zu entziehen. Daraufhin versuchten die Beamten den 27-Jährigen zu verfolgen, dieser fuhr aber mit einer so hohen Geschwindigkeit, dass eine Verfolgung nicht möglich war. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung, sowie Eingang mehrerer Notrufe, konnte das verunfallte Fahrzeug des Flüchtenden nicht mehr fahrbereit in der Nürnberger Straße aufgefunden werden. Laut Zeugenaussagen befuhr der Mann den Europaring in Fahrtrichtung B9 und überholte hierbei mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto einer 77-Jährigen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

