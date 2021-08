Flucht nach Polizeikontrolle endet im Acker bei Bürstadt

Bürstadt. Sogar mit dem Hubschrauber hat die Polizei am Samstagabend nach einem flüchtigen Autofahrer gefahndet, dessen Fahrt in einem Graben bei Riedrode endete. Der Fahrer konnte allerdings trotz aufwendiger Suchaktion unerkannt entkommen. Wie die Beamten am Montag mitteilen, fing die wilde Flucht mit einer Polizeikontrolle auf der B 44 an der Ortseinfahrt Lampertheim an. Die Beamten hatten festgestellt, dass für den blauen Renault-Kastenwagen kein aktueller Versicherungsschutz mehr besteht. Der Fahrer sei den Anhaltezeichen nicht nachgekommen, sondern in Richtung Bobstadt davongefahren – und zwar äußerst riskant und rücksichtslos. „Der Kastenwagen geriet mehrmals in den Gegenverkehr“, berichtet die Polizei. Nur glücklichen Umständen und die schnellen Reaktionen der übrigen Verkehrsteilnehmer sei es zu verdanken gewesen, dass kein Unfall passiert sei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hubschrauber im Einsatz

Der Fahrer davon unbeirrt seine Fahrt auch über Feldwege fortgesetzt. Die Flucht endete allerdings jäh, als der Kastenwagen nördlich von Riedrode über einen bestellten Acker fuhr und in einem Graben hängenblieb, heißt es weiter. Der Wagenlenker machte sich zu Fuß davon und konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Diensthund und ein Hubschrauber eingesetzt wurden, nicht gefasst werden.

Der Renault wurde von einem Abschleppdienst aus dem Acker gezogen und von der Polizei als Beweismittel sichergestellt. Ob der Fahrzeughalter auch der verantwortliche Fahrer ist, werden die weiteren Ermittlungen noch zeigen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder wissen, wer gefahren ist. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise betroffen und gefährdet waren, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim in Verbindung zu setzen unter 06206/ 9440-0.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2