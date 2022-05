Flucht endet in Zaun

Sinsheim. Bei dem Versuch, mit 0,7 Promille intus am Steuer einer Limousine der Polizei davonzufahren, hat ein 18-Jähriger am frühen Samstagmorgen in Sinsheim einen Schaden von 65 000 Euro angerichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Heranwachsende fiel gegen 5 Uhr mit seinem CLK-Mercedes einer Polizeistreife auf, als er einen Parkplatz in der Neulandstraße verlassen wollte: Mit überhöhter Geschwindigkeit benutzte der junge Fahrer teilweise die falsche Fahrbahnseite. Bei der anschließenden Verfolgung durch die Polizeistreife beschleunigte der 18-Jährige nach Angaben der Beamten sein Fahrzeug und versuchte, sich weiter über die Straße „In der Au“ zu entfernen.

Am Kreisverkehr an der Kreuzung „In der Au“ / „Danziger Straße“ verlor er am Ende die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen prallte in den Zaun eines angrenzenden Automobilhandels. Neben dem Zaun wurden dabei hochwertige Gebrauchtfahrzeuge beschädigt. Zu Fuß flüchtete er weiter, wurde aber gestoppt. miro