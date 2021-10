Florian und Charlene wollen Jury überzeugen

Hockenheim. Zwei weitere Stimmen aus der Metropolregion gehen am Sonntag ins Rennen um das Prädikat „The Voice of Germany“ bei Pro Sieben/Sat 1. Wobei genau betrachtet nur eine der beiden von hier stammt: Während Florian Gallant Hockenheimer ist, kommt seine Frau Charlene aus Südafrika. Schon die Liebesgeschichte der beiden ist absolut fernsehreif – überzeugen wollen die beiden aber musikalisch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dass Florian und Charlene im Fernsehen landen, ist eigentlich nur konsequent, da sie sich über dieses Medium „kennengelernt“ haben. Er hatte sie bei einem TV-Auftritt gesehen und sofort gewusst: „Das ist meine Frau“, berichtet Florian Gallant. Das gab’s nur ein Problem: Er saß vorm Fernseher in Jena und sie war in Südafrika. Da er mit seiner Familie allerdings selbst lange in Südafrika gewohnt hatte, kannte er zufälligerweise den Musiker, der neben der attraktiven Sängerin auftrat.

Von diesem erhielt er ihre Telefonnummer, zwei Monate lang tauschten sich die beiden über E-Mails und Skype aus, dann flog der verliebte junge Mann nach Südafrika, und drei Tage später heirateten die beiden. Das ist zwölf Jahre her. Das Paar blieb zunächst in Südafrika, wo auch der heute zehn Jahre alte Sohn zur Welt kam. 2016 zogen die Gallants nach zwölf Jahren zurück nach Deutschland. Beim neuen Projekt „Gallantry Music“ war neben seinem älteren Bruder Benjamin auch Charlene mit an Bord.

Für Gallant und seine Frau fällt der Auftritt bei der bekannten Castingshow, in der sie Sarah Connor, Johannes Oerding, Nico Santos, und Mark Forster als Juroren überzeugen müssen, in eine bewegte Zeit: „Wir spielen sehr viel, jetzt, wo es wieder möglich ist. Außerdem basteln wir mit unserer Formation ,Freiheit’ an einem Album, das komplett deutsch sein wird.“ Für ihren Auftritt am Sonntag haben sich Florian und Charlene übrigens „Mercy“ von Shawn Mendes ausgesucht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2