Fliegende Intensivstation

Die ADAC Luftrettung hatte Christoph 112 – benannt nach der Notrufnummer – aus dem Reservepool ihrer Hubschrauberflotte im April 2020 nach Ludwigshafen entsandt. Der Helikopter ist der erste bundesweit alarmierbare Rettungs- und Intensivtransporthubschrauber. Verantwortlich für seine Stationierung an der BG Klinik in Ludwigshafen zeichnet das Land Rheinland-Pfalz. Christoph 112 kann an sieben Tagen pro Woche bereitgestellt und auch von anderen Ländern, der Bundeswehr und weiteren Bundesbehörden angefordert werden. Derzeit ist der zusätzliche Hubschrauber von 8 bis 20 Uhr im Dienst. Technisch ist er auch für Flüge in der Dunkelheit geeignet. Im Bedarfsfall könnte er nach Angaben von ADAC-Sprecher Jochen Oesterle bis zu 24 Stunden zum Einsatz kommen.

AdUnit urban-intext1

Christoph 112 sei aufgrund seiner Ausstattung bestens geeignet für den Transport schwer lungenkranker Patienten und könne so für intensivmedizinische Verlegungen von Corona-Patienten eingesetzt werden, die auch während der Verlegung beatmet werden müssen. An Bord befinden sich während der Einsätze Notfallsanitäter des Deutschen Roten Kreuzes sowie speziell ausgebildete Ärzte der Abteilung für interdisziplinäre Rettungs- und Notfallmedizin der BG Klinik. sin