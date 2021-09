Flasche auf Windschutzscheibe geworfen und riskante Fahrmanöver bei Verfolgungsfahrt

Sinsheim. Ein 26 Jahre alter Autofahrer ist bei Sinsheim von einem Kleintransporter verfolgt worden. Dabei kam es unter anderem zu riskanten Fahrmanövern, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Den Anfang nahm die Verfolgungsfahrt am Mittwochmorgen gegen 6.40 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Der Sprinterfahrer fuhr dabei nicht nur dicht auf, sodass sich beinahe ein Unfall ereignete. Auch soll der Beifahrer eine Plastikflasche auf die Windschutzscheibe des Autos geworfen haben, wobei diese beschädigt wurde.

Nachdem die Fahrzeuge die Autobahn an der Ausfahrt Sinsheim verlassen hatten, befuhren sie die B283/B39 in Richtung Angelbachtal bis nach Dühren und Eschelbach. Auf der gesamten Fahrtstrecke über sei es nach Aussagen des Geschädigten immer wieder zu riskanten Überholversuchen sowie zu Rotlichtverstößen und Straßenverkehrsgefährdungen, auch für andere Verkehrsteilnehmer, gekommen, berichtete die Polizei weiter. An der Ortsdurchfahrt Eschelbach brach der unbekannte Sprinterfahrer die Verfolgung ab.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Insbesondere könnte eine Frau mit Kinderwagen, die im Stadtteil Dühren am Fahrbahnrand stand, sachdienliche Hinweise geben, hieß es. Die Frau und weitere Hinweisgeber melden sich unter der Telefonnummer 07261/6900 bei der Polizei.