Sinsheim. Ein Flächenbrand ist am Samstagmittag auf einem Feld in Sinsheim ausgebrochen. Die Feuerwehr bekam die Flammen nach Angaben der Polizei schnell in den Griff. Sie hatten eine Fläche von ungefähr zwei Fußballfeldern zu löschen, hieß es. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Verletzt wurde niemand. Auch ein Schaden entstand nicht, da das Feld abgeerntet war.