Fit bleiben im Herbst

Rhein-Neckar. „Die Nächste, bitte!“ – zu diesem Motto präsentieren die Südpfälzischen Gleichstellungsbeauftragten ein gemeinsames Programm für die Frauengesundheitswochen. Denn von Anfang September bis Anfang November gibt es 20 verschiedene Angebote, um fit und gesund zu bleiben.

Den Auftakt macht eine Führung in der Straußenfarm Mhou in Rülzheim am Samstag, 4. September. Außerdem gibt es Wassergymnastik im Queichtalbad Offenbach oder ein Angebot zum Waldbaden. Ein Online-Vortrag informiert am Ende des Monats zum Thema Depressionen. Im Oktober folgt ein Orgelkonzert zum Thema „Starke Frauen in der Bibel“. Im November schließt das Programm mit dem Online-Talk „Aktiv leben mit Migräne“ ab. Das gesamte Programm ist online einsehbar unter https://www.suedliche-weinstrasse.de/de/veranstaltungskalender/index.php. vs