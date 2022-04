Hirschberg. In einem Firmengebäude ist es am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr im Rott in Hirschberg zu einem Brand gekommen, bei dem nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden sein könnte. Wie die Polizei mitteilte, stand der Keller des stark rauchenden Gebäudes beim Eintreffen der Einsatzkräfte unter Wasser. Sowohl die Ursache für den Wasserschaden als auch für den Brand sind noch unklar. Es wurden keine Personen beim Brand verletzt oder gefährdet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1