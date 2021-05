Finale verschoben

Dannstadt-Schauernheim. Die besten Mundart-Beiträge sind ausgewählt – doch noch ist Geduld gefragt. Wie die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim am Dienstag bekanntgegeben hat, ist das Finale des Mundart-Wettbewerbs „Dannstadter Höhe“ von Mai auf September verschoben worden.

„Mundart ist lebendig und vielfältig. Daher ist sie am besten gesprochen erlebbar“, betonte Jurysprecher Michael Landgraf. Damit alle Preisträger die Möglichkeit haben, ihren Beitrag auf der Bühne im Zentrum Alte Schule in Dannstadt zu präsentieren, werde das Finale wie im vergangenen Jahr von Mai auf den Spätsommer verschoben. „Statt am Freitag vor Pfingsten wird der Sieger der 34. Wettbewerbsauflage also erst am Abend des 3. September feststehen“, hieß es weiter. Die Finalisten seien bereits ausgewählt und wurden über den neuen Termin informiert.

15 Finalisten stehen fest

Seit 1988 wird der Mundart-Wettbewerb „Dannstadter Höhe“ ausgerichtet. Jedes Jahr reichen Mundart-Dichter und -Autoren aus der gesamten Pfalz und den umliegenden Regionen ihre Beiträge ein, aus denen Experten die besten Gedichte und Prosatexte auswählen.

Bis zum Einsendeschluss am 1. April waren fast 90 Beiträge eingegangen, daraus hat die Jury nun insgesamt 15 Finalisten ausgewählt. Veranstaltet wird der Wettbewerb von der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim und der Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises. her

Info: Weitere Informationen unter: www.vgds.de