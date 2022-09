Filmvorführung “Baden gegen Württemberg” in Neckarhausen

Edingen-Neckarhausen. Der Film „Baden gegen Württemberg“ mit dem Untertitel „Männer, Macht und Frauenfunk“ kommt bei seiner Kinotour aus Anlass des 70-jährigen Bestehens des Bundeslandes auch nach Neckarhausen. Am Sonntag, 18. September, ist er auf der Schlossterrasse in Neckarhausen zu sehen. Ab 18 Uhr gestalten das Hornensemble und das „Duo ohne Namen“ der Musikschule Mannheim, die Sängereinheit Edingen, Emajamaa (Handpan und Cello) und My Ladyswing das Vorprogramm. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der nahe gelegenen Eduard-Schläfer-Halle statt.

